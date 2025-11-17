БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В България за миналата година, статистиката показва, че около 54 000 новородени деца, 6500 се раждат недоносени. Това обясни в "Денят започва" д-р Радка Масларска, началник на Отделението по неонатология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда.

"Днес е Световният ден на недоносените деца и официалното мото на този ден е "Дайте силен старт на недоносените деца за по-светло бъдеще." Какво се крие за това? Силният старт на едно недоносено бебе помага то да расте, да се развива, да достигне своя потенциал. Но зад това се крият усилията, както вие казахте, първо на акушер-гинеколозите да има бременност. В условията, в които живеем, все повече усилия се налага това да се случва, защото самият начин на живота води до това по-късно да се раждат децата, на една по-късна възраст, вече става нормално. Напредъкът на медицината и технологиите дава възможност репродуктивните технологии това да го правят."

Причините за преждевременно раждане са комплексни.

"Те могат да бъдат акушерски, по-напредналата възраст, репродуктивните технологии, усложнение на бременността. Но когато една бременност е проследена добре, когато се прави превенция на тези усложнения – високо кръвно налягане по време на бременността, диабет по време на бременността, репродуктивни технологии с повече от два плода, три-плодни бременности… Но дори когато има тези усложнения и те са добре проследени, рискът да се роди преждевременно бебе намалява. Или ако то се роди, се ражда много подготвено. Тогава усилията на неонатологичните екипи са много по-малки и рискът за усложнение при децата също намалява."

По думите на д-р Масларска изкуственият интелект навлиза все повече в помощ на медицината.

"Определено изкуственият интелект помага не само за репродуктивните технологии. Той помага още в много ранен етап на бременността до 12 гестационна седмица, първият триместър, да се определят рискови фактори за усложнение на бременността, които могат да доведат до преждевременно раждане. Това е именно прееклампсията, високото кръвно налягане, проследяване на глюкозния толеранс при бременните жени за риска от диабет и това са две основни причини за преждевременно раждане, свързани с бременността. Разбира се, доброто проследяване на инфекциите, профилактиката на бременните жени, ваксинопрофилактиката на опасни заболявания, както в сезона на грипа, поставянето на противогрипните ваксини."

Д-р Масларска е категорична, че по-свободния достъп на родителите до недоносеното им бебенце, много помага те да преживеят този етап и да се чувстват важни и значими.

Шокът е много голям, защото всяка една бремена жена очаква да роди износено и здраво бебе. Когато се финализира бременността с преждевременно раждане, те смятат, понякога, че са родили само малко дете, което трябва да порасне в инкубатора, но много често обвиняват себе си за това. И тук ролята на екипа, който вече има протоколи как да действа за детето, именно да даде на родителите възможността да се усетят точно част от екипа. И наистина това помага, когато майката има достъп, когато тя от самото раждане има контакт с бебето, може да го гали, може да му говори, може да дава кърма до инкубатора на бебето, да го храни, тя става наистина част от нашия екип. "

Вижте целия разговор във видеото

#преждевременно раждане #Световен ден на недоносените деца

Последвайте ни

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
3
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
6
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Здраве

Шанс за живот: ВМА стана единствената болница у нас, в която се извършват два вида органни трансплантации - чернодробни и бъбречни
Шанс за живот: ВМА стана единствената болница у нас, в която се извършват два вида органни трансплантации - чернодробни и бъбречни
Безплатни прегледи за деца в Монтана от опитни лекари-специалисти Безплатни прегледи за деца в Монтана от опитни лекари-специалисти
Чете се за: 02:07 мин.
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Отбелязваме Световния ден за борба с диабета Отбелязваме Световния ден за борба с диабета
Чете се за: 00:30 мин.
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет
Чете се за: 03:15 мин.
Одобрен е проект на Закон за бюджета на Здравната каса за догодина Одобрен е проект на Закон за бюджета на Здравната каса за догодина
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г. Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 01:40 мин.
По света
80% от туристическите маршрути в планините у нас остават в лошо...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ