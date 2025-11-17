БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Мечка отново бе видяна в Карлово преди няколко дни. Този път бе засечена да бяга по улиците в жилищния район в северната част на града под местен хотел. Защо все по-често животните слизат до къщите, съществува ли риск за здравето на хората и какви мерки предприемат отговорните институции?

Ина Дамянова: "След като видях мечката, повече не сме я виждали, но населението е уплашено. Патрулират автомобилите на Държавното горско стопанство, което до някаква степен ни успокоява. Може би около 8.30-9.00 чуваме всяка вечер лая на кучетата."

Инж. Златю Кличев, директор на ДГС-Карлово: "Популацията е вече твърди голяма. Няма място за всички мечки в гората. Вторият голям проблем е, че доста от хората хранят мечките. На места намираме оставена храна от плодове, зеленчуци, дори и сладко от вкъщи. Към момента само се молим на хората да ни ги хранят. Няма такива рестриктивни мерки за поставяне на храна точно, специално на мечките. Затова ги умолявам, не социализирайте мечките. Това е голям проблем и за мечката, и за хората, както виждаме."

"На ловните камери, на ловните дружинки, от Сопот до Калофер, на всички населени места, над 20 мечки към момента засечени."

#популация #Сопот #карлово #мечки #Калофер

