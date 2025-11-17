След опасно селфи и спасителна операция в София: Полицията апелира за повече диалог между родители и деца

Нов случай на деца, качили се в изоставена сграда. Четирима тийнейджъри влязоха в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел" вчера.

След спасителна акция, продължила почти 2 часа, екип на пожарната успя да ги спаси. Как се е стигнало до ситуацията?

Комисар Антон Дерменджиев - зам. началник на 6-о РУ: "Около 16.00 ч е получен сигнал вчера за четири деца, качили се на изоставена сграда на доста голяма височина. Колегите са реагирали незабавно и заедно с колегите от пожарната са предприели действия по сваляне на дечицата в безопасност. Уведомени са родителите, които са дошли на място да си ги приберат. При разговор с тях обясниха, че са се качили, за да си направят снимки и селфита."

Сигналът е получен не от децата, а от гражданин, който ги е видял.

Комисарят апелира собственикът на имота да обезопаси обекта и призова родителите да разговарят с децата си и да ги предупреждават за евентуални опасности.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова.