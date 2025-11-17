БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици

Диана Симеонова
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Убити са трима души на борда

Съединените щати са нанесли нов удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. Убити са трима души на борда.

Това е 21-вата подобна атака, обявена от американските въоръжени сили от началото на септември. По данни на Пентагона при ударите са били убити повече от 80 души. Правозащитници повдигат въпроса дали атаките са законни и подозират, че те имат за цел да окажат натиск върху венецуелския президент Николас Мадуро.

Миналата седмица Пентагонът прехвърли самолетоносача "Джералд Форд" с бойна група от военни кораби, изтребители и атомна подводница в района на Латинска Америка.

