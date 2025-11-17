БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Емблематичните думи на журналиста "Часът и мястото на срещата са известни“ - днес звучат като покана за нова среща - между журналистиката, паметта и изкуството

Дъщерята на журналиста Иван Гарелов – Калина Гарелова, дари на Община Пловдив десет картини от личната колекция на баща си. Сред тях са творби на Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Димитър Киров, Петър Пиронков, Ангел Василев и Атанас Хранов.

Картините могат да бъде разгледани в малката конферентна зала в Дома на културата „Борис Христов“ под тепетата.

Заместник-кметът Пламен Панов научил за картините от интервю с Калина Гарелова, в което тя споделила, че има намерение да ги дари на Софийската градска галерия. От години обаче пловдивската община инвестира именно в това да съхранява и показва творби на художници, свързани с Пловдив.

Пламен Панов, зам.-кмет на Община Пловдив: "И това, което ние искахме, е деликатно да попитаме, ако има възможност тези картини да си дойдат у дома. И тук трябва да благодарим на тази жена, тя е истински ангел, тя откликна много бързо."

Картините са били подаръци за Иван Гарелов от негови приятели по различни поводи. Според дъщеря му чрез дарението ще бъде запазена паметта за тези приятелства.

Калина Гарелова: "Това ми се стори, че е най-правилното нещо да се направи с тези картини. Аз нямам къде да ги държа, нямам такъв дом, в който да мога да държа толкова много картини и съм сигурна, че най-добрият начин е те да бъдат някъде, където да може всеки, който иска, да може да ги разгледа."

Научил за дарението на Калина Гарелова, още един български художник се е свързал с общината, за да проучи как може да дари своята лична колекция.

Пламен Панов, зам.-кмет на Община Пловдив: "Това е един от най-хубавите жестове, които се случват в последно време, изключителен акт, въобще дарителството е нещо, за което в България трябва да се говори и когато се случи - трябва да го отчетем като нещо изключително важно, особено за град Пловдив като европейска културна столица и град на художниците."

Предстои Иван Гарелов да бъде почетен в Пловдив със специално събитие.

Калина Гарелова: "Още не сме уточнили кога ще бъде, но баща ми много обичаше своя имен ден, който е през януари – Ивановден, рожденият му ден беше в началото на февруари – някъде в тази част на годината, когато хората са добронамерени, в добро настроение и имат нужда от празници."

"Часът и мястото на срещата са известни“ - с тези думи Иван Гарелов събираше години наред зрителите пред екрана. Днес звучат като покана за нова среща – между журналистиката, паметта и изкуството.

