Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица

Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събраните през тази седмица. Във вторник трите план-сметки - на Националната здравна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата, влизат в комисията по бюджет и финанси.



В края на миналата седмица разчетите бяха одобрени от Министерския съвет, въпреки че план-сметката не беше съгласувана със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Причината беше бойкот от страна на работодателите. Това е първият бюджет в евро и е с най-големите досега заложени приходи и разходи.

В бюджета е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а средната пенсия да е 541 евро. Предвижда се от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на тази година, да се осъвременят по швейцарското правило с между 7 и 8%. Амбицията на управляващите е до края на седмицата, план-сметката за догодина да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала. А до 5 декември - окончателно приета.