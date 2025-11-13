След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026

Потърсихме позицията и на синдикатите и работодателите за това, че няма да участват в обсъждането на бюджета и той ще бъде внесен в НС без тяхното мнение.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: "Оставаме в готовност за диалог, разговори, за комуникаране. Ще участваме в обсъждането на проектите в комисиите в НС и ще настояваме със своите аргументи за промяна на план-сметката на държавата за следващата година, тъй като нашето убеждение, че трябва да се промени политиката по неефективно разходване на публичните разходи."

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: "От 17 години не са пипани данъците в България, веднъж решиха да ги пипнат, защото дефицитът е проблемен. Въпросът как да се напълни хазната в приходната част е също въпрос, който можеше да се реши на НСТС и ние 10 неща ни харесват, 10 не ни харесват и искахме да си ги кажем там."

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа": "Социалният диалог беше счупен по обективни причини, нищо, че г-н Ананиев каза вчера, че МФ е направило всичко възможно, но диалог нямаше, имаше изпратен проектобюджет в последните часове, на който трябваше да реагираме набързо. Така че КТ "Подкрепа" не го подкрепя този бюджет.

- БНТ: Работодателите казаха, че ще участват в комисии.

- Най-вероятно и ние ще участваме, стига да ни поканят и да приемат част от нашите предложения."