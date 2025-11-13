БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 00:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Запази
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Слушай новината

Потърсихме позицията и на синдикатите и работодателите за това, че няма да участват в обсъждането на бюджета и той ще бъде внесен в НС без тяхното мнение.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: "Оставаме в готовност за диалог, разговори, за комуникаране. Ще участваме в обсъждането на проектите в комисиите в НС и ще настояваме със своите аргументи за промяна на план-сметката на държавата за следващата година, тъй като нашето убеждение, че трябва да се промени политиката по неефективно разходване на публичните разходи."

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: "От 17 години не са пипани данъците в България, веднъж решиха да ги пипнат, защото дефицитът е проблемен. Въпросът как да се напълни хазната в приходната част е също въпрос, който можеше да се реши на НСТС и ние 10 неща ни харесват, 10 не ни харесват и искахме да си ги кажем там."

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа": "Социалният диалог беше счупен по обективни причини, нищо, че г-н Ананиев каза вчера, че МФ е направило всичко възможно, но диалог нямаше, имаше изпратен проектобюджет в последните часове, на който трябваше да реагираме набързо. Така че КТ "Подкрепа" не го подкрепя този бюджет.

- БНТ: Работодателите казаха, че ще участват в комисии.

- Най-вероятно и ние ще участваме, стига да ни поканят и да приемат част от нашите предложения."

#Бюджет 2026 #работодатели #тристранен съвет #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
2
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
3
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
4
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
5
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
6
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Финанси

След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива?
След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива?
Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Чете се за: 00:32 мин.
Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал
Чете се за: 02:00 мин.
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР) Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Чете се за: 07:05 мин.

Водещи новини

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените продукти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 00:20 мин.
Политика
Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за Бюджет за 2026 година Росен Желязков: Днес ще внесем в НС проекта за Бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Не взимам бонуси, заплатата ми е...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Светослав Бенчев: В България има достатъчно гориво
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ