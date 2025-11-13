След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива?

Драстичен ръст на цените на горивата след обявените от САЩ санкции срещу най-големите руски петролни компании. С около 25 стотинки на литър по-скъпи са горивата само за месец в Русе.

Собственици на малки бензиностанции в града прогнозират, че ако се стигне до липса на горива, кризата ще удари първо тях, което неминуемо ще засегне потребителите.

„За момента няма презапасяване от страна на шофьорите. Хората не могат да се ориентират в ситуацията, всеки ден се изнасят данни, които целят да успокоят ситуацията. Аз лично мисля, че през следващия месец и половина повишението на цените ще е значително“,обясни Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русе.

По думите му няма проблем с доставките на гориво. Не мисли и че ще се стигне до недостиг на гориво у нас.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.