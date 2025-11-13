БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Мартин Георгиев: Надявам се с игра и със себераздаване да стигнем до победи срещу Турция и Грузия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Защитникът направи дебют за мъжкия ни тим срещу Испания и попадна в състава на Александър Димитров за предстоящите световни квалификации срещу Турция и Грузия.

Мартин Георгиев смята, че всеки един мач е важен за националния ни отбор по футбол. Защитникът на Славия дебютира за мъжкия ни тим срещу Испания. Георгиев попадна и в селекцията на старши треньора Александър Димитров за предстоящите квалификации за Мондиал 2026 срещу Турция и Грузия на 15 и на 18 ноември.

"Искам да благодаря на Александър Димитров за повиквателната и че са видяли в мен качества, видяли са моите усилия. Аз давам най-доброто за отбора, което мога да дам. За предстоящите мачове с Турция и Грузия, това са важни мачове, това е национален отбор, ти представляваш държавата, това е чест и гордост, трябва да дадеш максимума и разбира се, се надявам с игра и със себераздаване да стигнем до победи", коментира Георгиев.

Запитан за дебюта му срещу Испания и поуките от него, той отговори:

"Мечтаех си за този момент, работех много усилено и се надявах, че в крайна сметка точно в този мач, дали ще запиша дебют или ще го изиграя този мач, не е от значение, но пък, че ще бъда на терена. И съм много щастлив, да, много тежка загуба, има уроци, които аз съм си анализирал, гледал съм мача неколкократно и съм видял какво мога да подобря. Относно играта на отбора, там е треньорският щаб, аз съм сигурен, че те са си свършили тяхната работа, за да може сега в предстоящите мачове да печелим", обясни той.

Защитникът коментира какво е да се работи с треньор като Александър Димитров.

"Работата с Александър Димитров е едно удоволствие, човек, който има много дисциплина в отбора, внася респект, така че ние само трябва да слушаме, да изпълняваме неговите и на треньорския щаб указания и смятам, че ще имаме по-добри дни", заяви Георгиев, който е бивш младежки национал.

"Смятам, че всички трябва да имаме една обща цел, това е, националният отбор да бъде на високо ниво, да постига резулти и смятам, че както ние на терена трябва да показваме по-добра игра и да даваме всичко от себе си, и ние го правим, така смятам, че е необходимо и малко повече подкрепа. Аз знам, че има хора, които го правят, хора, които са с големи сърца, които живеят за България и надявам се и в последния мач с Грузия да бъдат на стадиона, да ни подкрепят и ние разбира се да ги зарадваме", завърши Мартин Георгиев.

Вижте интервюто във видеото!

