СОС обсъжда новата структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Целта е по-ясно разпределение на отговорностите, по-добра координация и по-висока ефективност без увеличаване на щата

Столичният бщински съвет ще разгледа доклада на кмета на София Васил Терзиев за нова структура на Столична община. Целта – по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите.

Докладът включва редица промени в администрацията на общината. Предвижда се създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство. В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията.

Предвижда се също и създаването на ново направление „Сигурност“. Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки. Така Столичната община ще работи със същия брой служители.

#Васил Терзиев #Столична община

