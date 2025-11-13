СОС обсъжда новата структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев

Столичният бщински съвет ще разгледа доклада на кмета на София Васил Терзиев за нова структура на Столична община. Целта – по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите.

Докладът включва редица промени в администрацията на общината. Предвижда се създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство. В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията.

Предвижда се също и създаването на ново направление „Сигурност“. Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки. Така Столичната община ще работи със същия брой служители.