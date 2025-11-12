Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България

Силна магнитна буря удари България снощи. Явлението е регистрирано от Геомагнитната обсерватория на БАН в Панагюрище.

Това става причина за необичайно природно явление - вчера след полунощ над части от страната е наблюдавано Северно сияние.

Мощни слънчеви изригвания в три поредни дни стават причина за силната магнитна буря.

"През тази нощ, около 00:00 ч., полето се смути рязко, започнаха бързите вариации на стойностите на полето", заяви доц. д-р. Петя Трифонова, геофизик в НИГГГ-БАН.

С магнитната буря идва и Северно сияние.

"Последните няколко дни много сериозно се наблюдават такива сияния, те са характерни за полярните области, но когато има такива екстремни събития те могат да се наблюдават на по-ниска географска ширина, каквато е нашата", допълни доц. д-р. Петя Трифонова, геофизик в НИГГГ-БАН.

Това е най-силната магнитна буря за тази година.

"Скалата е 9-бална, когато имаме стойности от 0 до 3 магнитното поле е спокойно, когато имаме 4 се наблюдават вече сигнални смущения и от 5 нагоре говорим за магнитна буря, през нощта скалата достигна до стойност 9, което е максималната стойност", коментира още доц. д-р. Петя Трифонова, геофизик в НИГГГ-БАН.

Магнитните бури могат да повлияят на технологиите и дори да бъдат усетени от някои хора, обяснява доцент Трифонова.

"Това, което се наблюдава, е промени на физиологичните параметри на хората - на кръвното налягане, на пулса, много хора усещат безпокойство, нарушения на съня", каза още доц. д-р. Петя Трифонова, геофизик в НИГГГ-БАН.

Експертите очакват магнитната буря да затихне до края на седмицата.

Автор: Дарина Ангелова, стажант-репортер