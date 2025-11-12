БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БАН отчете екстремна магнитна буря над България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Запази

Обсерваторията в Панагюрище отчете силни смущения в земното магнитно поле, съобщиха от БАН

супер изригвания слънцето все често отколкото науката прогнозираше
Слушай новината

В Геомагнитната обсерватория - Панагюрище на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (БАН) бяха регистрирани стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня, каза за БТА доц. д-р Петя Трифонова - геофизик в НИГГГ-БАН.

Тя обясни, че „през тази нощ на територията на България е регистрирана магнитна буря с най-висок клас и това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни".

„На 9, 10 и 11 ноември имаше три последователни изригвания на слънцето от най-висок клас. Слънчевият регион, който произведе тези изригвания в този момент, беше в геоефективна орбита и беше централно насочен точно към планетата Земя. Още тогава беше сигурно, че потокът от плазма, който е изригнал от слънцето, няма как да не уцели Земята и според неговите параметри - като плътност, скорост, той може да проникне или част от него да проникне в магнитосферата на Земята. Слънцето изригва и изпраща вълна от заредени частици - протони и електрони, които се сблъскват с магнитния щит на магнитосферата, които навлизат в атмосферата на Земята и формират магнитна буря. Това се е случило в ранните часове на тази нощ - навсякъде на Земята, но тази вълна не навлиза едновременно във всички точки на Земята и започва да се разпространява. На територията на нашата страна това се е случило през тази нощ. Смущенията са от най-висока степен и е достигнат К-индекс 9, което е максимумът и затова имаме екстремно силна магнитна буря от най-висок клас", обясни доц. Трифонова.

Тя отбеляза, че имаше три дни с последователни изригвания и се очаква по-късно тази вечер или утре магнитната буря да продължи. На въпрос дали може да се каже, че за тази година това е най-силната магнитна буря, доц. Петя Трифонова отговори, че „такъв индекс се достига за първи път през тази година - индекс 9 е максималният". През миналата година беше достигнат такъв индекс през май, когато бяха наблюдавани полярни сияния, припомни геофизикът от НИГГГ-БАН.

Тя обясни, че магнитните бури влияят на някои по-чувствителни хора, предизвиквайки при тях главоболие, ускорен пулс, аритмия, безпокойство или нарушения на съня.

От технологиите, най-уязвими от магнитните бури са спътниците, при които може да има прекъсване на връзката със Земята, нарушаване на управлението, могат и да пропаднат във височина заради по-високата плътност на атмосферата. Засягат се също телекомуникациите, ако магнитните бури продължат повече, може да се засегнат и електропреносните системи, електропроводите и трансформаторите, каза доц. Трифонова.

Силата на магнитните бури се определя със степени и се означава с т. нар. К-индекс. Степените на този индекс се изменят от 0 до 9. При стойности от 0 до 3, стълбчетата на индекса са оцветени в зелено (полето е спокойно), при 4 - в жълто (внимание!), има наблюдавани смущения на полето, а при стойности от 5 нагоре - в червено, регистрирана е буря.

#геомагнитни бури #индекс #България

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
6
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Още

Актрисата Гал Гадот спечели израелската награда "Генезис"
Актрисата Гал Гадот спечели израелската награда "Генезис"
Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева
Чете се за: 02:00 мин.
Ще се плащат ли детските градини през лятото? Ще се плащат ли детските градини през лятото?
Чете се за: 03:40 мин.
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
Чете се за: 01:57 мин.
Започна карнавалният сезон: Шествия в Кльолн, Майнц и Дюселдорф Започна карнавалният сезон: Шествия в Кльолн, Майнц и Дюселдорф
Чете се за: 00:32 мин.
В стара индустриална сграда откриха ледена пързалка в Берлин В стара индустриална сграда откриха ледена пързалка в Берлин
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ