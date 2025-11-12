БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Благомир Коцев няма намерение да подава оставка - ще изпълнява задълженията си от ареста

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Той има още платена отпуска, но този инструмент повече няма да бъде използван, заяви заместникът му Павел Попов

съдът решава ареста благомир коцев другите трима обвиняеми
От днес арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си и ще управлява Общината от ареста.

Според заместник-кмета Павел Попов, който изпълняваше функциите на кмет досега, следствените действия срещу Коцев вече са приключили, а защитата му за пореден път е поискала промяна на мярката за неотклонение.

От общинската администрация очакват скоро кметът на Варна да бъде освободен, тъй като мотивът на прокурора, че може да пречи на разследването, вече не е на лице.

Кметът на Варна няма намерение да подава оставка, заяви заместникът му Павел Попов. Той има още платена отпуска, но този инструмент повече няма да бъде използван, допълни Попов.

"Отправяме предизвикателство към прокуратурата на Република България да спре да поддържа този фарс, да освободи Благомир Коцев. Съзнаваме, че начинът на работа, който избираме, е свързан с логистични трудности, но тези трудности са преодолими. Една пратка по упълномощено лице, което само юристи могат да влизат при кмета в делничен ден. Тези пратки ще постъпват при кмета и ще успява да взима своите решения и да подписва документите, докато е в ареста", заяви Павел Попов, заместник-кмет на Община Варна.

Той добави, че кметският мандат може да бъде прекратен при влязла в сила присъда, каквато Коцев няма.

"Другият сценарий, по който заседава комисията, неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец не е изпълнен до поне две отношения. Първо, кметът не е отсъствал неоснователно от работа. Той е отсъствал с основание на това, че срещу него са предприети такива действия за държане под стража", коментира още Павел Попов, заместник-кмет на Община Варна.

Председателят на Общинската избирателна комисия във Варна Велин Жеков заяви, че е изпратено уведомително писмо до кмета на Варна.

То е свързано с двата сигнала, постъпили в комисията, с които се иска информация дали дългият период на отсъствие на кмета не е основание за прекратяване на мандата му.

Коцев има 3-дневен срок за отговор, след което ОИК ще трябва да реши има или няма основание за предсрочно прекратяване на мандата му.

# Благомир Коцев #кмет #Варна #арест

