Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста

От днес Благомир Коцев отново поема функциите си на кмет на Варна и ще ги упражнява от следствения арест. Това заяви неговият заместник, който досега изпълняваше длъжността, Павел Попов.

В ареста при Коцев в делнични дни могат да влизат само юристи. Те ще му предават изпратената с куриери документация за подпис.