БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отстраниха министъра на правосъдието в Украйна заради корупционния скандал в енергетиката

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази

Разследването установи, че чрез престъпна схема са изпрани около 100 милиона долара

Отстраниха министъра на правосъдието в Украйна заради корупционния скандал в енергетиката
Слушай новината

Украинското правителство отстрани временно от длъжност правосъдния министър Герман Галушченко заради корупционния скандал в енергетиката. Разследването установи, че чрез престъпна схема са изпрани около 100 милиона долара.

Как е действала корупционната мрежа и докъде е стигнала?

Първо отстраняване от длъжност в правителството заради корупционния скандал.

"На извънредно заседание на министерски съвет днес беше взето решение министъра на правосъдието Герман Галушченко да напусне поста заради разследването".

Когато са усвоявани средствата от енергийния сектор Галушченко е заемал поста енергиен министър.

Герман Галушченко:
Говорих с премиера Юлия Свириденко и съм съгласен. Първо трябва да одобрим политическото решение и после да разследваме детайлите. Не съм се вкопчил в министерския пост. Смятам, че отстраняването ми по време на разследването е цивилизовано и честно решение. Ще се защитавам в съда и ще докажа позицията си.

На 7 високопоставени длъжностни лица са с повдигнати обвинения от прокуратурата заради корупционната схема. Престъпната дейност е засегнала държавното предприятие "Енергоатом", което е използвано за усвояване на средства от обществени поръчки.

Един от мозъците на операцията е ключовият бизнеспартньор на президента Зеленски Тимур Миндич, който е избягал от страната часове преди разследващите да обисикират дома му.

Серхий Савитски, прокурор:
Тимур Миндич, който се е възползвал от ситуацията в Украйна, военното положение, връзките му с президента и други длъжностни лица, е решил да се обогати незаконно. Установен факт е, че Миндич е имал влияние над енергийния министър Галушченко и министъра на отбраната Умеров.

Миндич и Зеленски са дългогодишни приятели и бизнеспартньори. Двамата са основали медийната компания Квартал-95. Според източници на Ройтерс комуникацията между тях силно намаляла след началото на войната.

Корупционните схеми в страната са особено наболяла тема за украинското общество на фона на честите спирания на тока от руските удари по енергийната инфраструктура.

Киев е и под наблюдението на Евросъюза – централна част от копенхагенските критерии за еврочленство е борбата с корупцията, за която Брюксел стриктно следи.

#енергетика #корупционен скандал #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
2
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
3
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
4
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
5
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
6
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Европа

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
Турски самолет се разби в Грузия Турски самолет се разби в Грузия
Чете се за: 00:37 мин.
Старт на "лудите дни" в Кьолн Старт на "лудите дни" в Кьолн
Чете се за: 00:30 мин.
Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки се събраха в центъра на Варшава за националния празник на Полша Десетки се събраха в центъра на Варшава за националния празник на Полша
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Външните министри от Г-7 се срещат в Канада - на фокус е войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ