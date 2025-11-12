Отстраниха министъра на правосъдието в Украйна заради корупционния скандал в енергетиката

Украинското правителство отстрани временно от длъжност правосъдния министър Герман Галушченко заради корупционния скандал в енергетиката. Разследването установи, че чрез престъпна схема са изпрани около 100 милиона долара.

Как е действала корупционната мрежа и докъде е стигнала?

Първо отстраняване от длъжност в правителството заради корупционния скандал.

"На извънредно заседание на министерски съвет днес беше взето решение министъра на правосъдието Герман Галушченко да напусне поста заради разследването".

Когато са усвоявани средствата от енергийния сектор Галушченко е заемал поста енергиен министър.



Герман Галушченко:

Говорих с премиера Юлия Свириденко и съм съгласен. Първо трябва да одобрим политическото решение и после да разследваме детайлите. Не съм се вкопчил в министерския пост. Смятам, че отстраняването ми по време на разследването е цивилизовано и честно решение. Ще се защитавам в съда и ще докажа позицията си.

На 7 високопоставени длъжностни лица са с повдигнати обвинения от прокуратурата заради корупционната схема. Престъпната дейност е засегнала държавното предприятие "Енергоатом", което е използвано за усвояване на средства от обществени поръчки.

Един от мозъците на операцията е ключовият бизнеспартньор на президента Зеленски Тимур Миндич, който е избягал от страната часове преди разследващите да обисикират дома му.

Серхий Савитски, прокурор:

Тимур Миндич, който се е възползвал от ситуацията в Украйна, военното положение, връзките му с президента и други длъжностни лица, е решил да се обогати незаконно. Установен факт е, че Миндич е имал влияние над енергийния министър Галушченко и министъра на отбраната Умеров.

Миндич и Зеленски са дългогодишни приятели и бизнеспартньори. Двамата са основали медийната компания Квартал-95. Според източници на Ройтерс комуникацията между тях силно намаляла след началото на войната.

Корупционните схеми в страната са особено наболяла тема за украинското общество на фона на честите спирания на тока от руските удари по енергийната инфраструктура.

Киев е и под наблюдението на Евросъюза – централна част от копенхагенските критерии за еврочленство е борбата с корупцията, за която Брюксел стриктно следи.