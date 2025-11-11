Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара

Мащабен корупционен скандал разтърсва Киев. Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор. Сред замесените е украинският държавен оператор на атомни електроцентрали "Енергоатом", с който се водеха преговори за продажба на двата български ядрени реактора от АЕЦ "Белене", но сделката не се осъществи.

Година и 3 месеца разследване и 1 000 часа записи от специални разузнавателни средства доведоха до 70 обиска на територията на Украйна. Действията са част от мащабна акция на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специалната прокуратура за борба с корупцията по разследването на висши служители в държавни енергийни компании, включително оператора на ядрена енергия „Енергоатом“.

"Сред разкритите към момента членове на криминалната организация са бивш съветник на министъра на енергетиката, началник-отдел по сигурността на "Енергоатом", бизнесмен и четирима служители от администрацията на компанията", каза Олександър Абакумов, старши-детектив.

Според разследващите става дума за"престъпна организация на високо ниво".

"Доколкото ми е известно, и ако се съди по заявлението на "Енергоатом", компанията съдейства напълно на разследващите, като осигурява всички документи, които се изискват, без да се противопоставят и без да укриват", коментира Светлана Хринчук, министър на енергетиката.

Според официалната информация контрагентите на "Енергоатом" са били принуждавани да плащат подкупи в размер на 10-15%, за да не загубят статута си на доставчици. Министърът на енергетиката изрази надежда, че разследването няма да повлияе на отношенията на Киев с партньорите му.

Компанията "Енергоатом" планираше да закупи двата ядрени реактора от АЕЦ "Белене", но сделката пропадна. Въпреки че официално не се разкриват имена, украински медии твърдя, че сред заподозрените е много близък съдружник на президента Володимир Зеленски. Става дума за Тимур Миндич - съсобственик на продуцентската къща "Квартал 95", основана от държавния глава. Според публикациите, Миндич е бил предупреден и не е присъствал на обиските.

"Неизбежно е да има наказани. "Енергоатом" осигурява най-много енергия. Чистият имидж на компанията е приоритет. В енергетиката, във всеки отрасъл, хората, които изграждат подобни схеми, трябва да имат ясен процедурни отговори. Трябва да има присъди", заяви Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Украински медии посочват, че част от записите със СРС-та са от юли, в момент, в който правителството се опита да подчини Националното бюро за борба с корупцията, с мотив, че там има руско влияние. Дни по-късно, след масови протести, бюрото върна автономността си.