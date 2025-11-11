БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:40 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Искам да върна времето назад, но няма как, коментира бащата на Николай

В Русенския окръжен съд се гледа делото срещу 19-годишния шофьор, който тежката катастрофа в Разград през юли, при която загинаха трима души.

След отводите на разградските магистрати стана ясно, че процесът ще се гледа в Русе.

Освен с адвоката си в залата на Окръжния съд в Русе 19-годишният Николай Дюлгеров влезе със своите родители. Той запази мълчание, пред камерата ни говориха само родителите му.

"Съболезнования на близките на загиналите, аз също искам да върна времето назад, но няма как", коментира бащата на Николай.

"Казваме му, че ще си изтърпи каквото трябва и това е, какво да му кажем", допълни майката на Николай.

Адвокатите на близките на жертвите поискаха отвод на наблюдаващия прокурор по делото и целия състав на окръжната прокуратура в Разград.

Като мотив за това посочиха, че майката на 19-годишния обвиняем работи в окръжния съд в Разград и има вероятност да се познават.

От държавното обвинение отговориха на тези съмнения като неоснователни и неверни. В съдебната зала влязоха и близките на жертвите, които поискаха справедлив процес и справедлива присъда.

"Наблюдаващият прокурор по делото от Окръжна прокуратура – Разград е допуснал редица пропуски както по отношение на формираното обвинение, което е за непредпазлива деяние, с което ние не сме съгласни, така и считаме, че съществуват данни за неговата заинтересованост от благополучния изход на делото по отношение на подсъдимия", каза още Борис Сакалиев, адвокат на близките на загиналите.

След кратка почивка съдът в Русе отхвърли искането за отвод.

Пробите за алкохол и наркотици на 19-годишния младеж са отрицателни. До този момент обвиняемият е под домашен арест. Защитата на близките на жертвите поискаха по тежка мярка - "задържане под стража", както и изискване на биологични проби за употребата на райски газ

Ако бъде признат за виновен, го грозят от 5 до 15 години затвор.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева.

