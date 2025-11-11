Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават

Синдикатите се срещнаха с ГЕРБ за Бюджет 2026.

Миналата седмица след проваления Тристранен съвет за парите за догодина ГЕРБ разговаряха първо с работодателите.

Премиерът Росен Желязков е уверен, че управляващите ще убедят Народното събрание да приеме бюджета.

"Разбрали сме се със синдикатите, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета ние слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети и това остава така. Вдигането на вноските е тема, която ние сме обсъждали и преди и с работодателите, и със синдикатите и това беше предвидено и 2027, и 2028 година - в момента се изтегля вдигането на осигурителните вноски, като те ще бъдат разпределени между работодателя и между работника, тоест тези 2 процента не са само за сметка на бизнеса и това трябва да бъде ясно казано, за да се знае от всички български граждани. Разговорите по бюджета продължават - ще има и в НСТС дискусии тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални", коментира Деница Сачева от ГЕРБ.