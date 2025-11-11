БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални, коментира Деница Сачева от ГЕРБ

Пламен Димитров КНСБ
Снимка: БТА
Слушай новината

Синдикатите се срещнаха с ГЕРБ за Бюджет 2026.

Миналата седмица след проваления Тристранен съвет за парите за догодина ГЕРБ разговаряха първо с работодателите.

Премиерът Росен Желязков е уверен, че управляващите ще убедят Народното събрание да приеме бюджета.

"Разбрали сме се със синдикатите, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета ние слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети и това остава така. Вдигането на вноските е тема, която ние сме обсъждали и преди и с работодателите, и със синдикатите и това беше предвидено и 2027, и 2028 година - в момента се изтегля вдигането на осигурителните вноски, като те ще бъдат разпределени между работодателя и между работника, тоест тези 2 процента не са само за сметка на бизнеса и това трябва да бъде ясно казано, за да се знае от всички български граждани. Разговорите по бюджета продължават - ще има и в НСТС дискусии тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални", коментира Деница Сачева от ГЕРБ.

"Ние заявихме нашата позиция, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които до много голяма степен са приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи - за пенсии, за заплати, за социалните системи, за здравеопазване, за образование", допълни Пламен Димитров, КНСБ.

"Чуха се тревожни подхвърляния за увеличение на ДДС - използвахме повода да кажем, че за нас това е не просто абсолютно неприемливо, а скандал, червена линия - предстои ни влизане в еврозоната и една такава стъпка непременно би довела до негативни последици, свързани с непремерено увеличение на цени", каза още Димитър Манолов, КТ "Подкрепа".

#Бюджет 2026 # ГЕРБ #Пламен Димитров #Деница Сачева #Димитър Манолов #КТ "Подкрепа" #КНСБ #синдикати #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
4
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
6
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Политика

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026 Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026
Чете се за: 00:47 мин.
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
България и Ливан обсъждат възстановяване на пряката авиолиния София - Бейрут България и Ливан обсъждат възстановяване на пряката авиолиния София - Бейрут
Чете се за: 02:12 мин.
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията? Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Чете се за: 07:20 мин.
Проф. Ангел Димитров: Комисията по исторически въпроси с РСМ е алиби за отношенията между държавите ни Проф. Ангел Димитров: Комисията по исторически въпроси с РСМ е алиби за отношенията между държавите ни
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ