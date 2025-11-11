Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават

Ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални, коментира Деница Сачева от ГЕРБ
Синдикатите се срещнаха с ГЕРБ за Бюджет 2026.
Миналата седмица след проваления Тристранен съвет за парите за догодина ГЕРБ разговаряха първо с работодателите.
Премиерът Росен Желязков е уверен, че управляващите ще убедят Народното събрание да приеме бюджета.
"Разбрали сме се със синдикатите, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета ние слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети и това остава така. Вдигането на вноските е тема, която ние сме обсъждали и преди и с работодателите, и със синдикатите и това беше предвидено и 2027, и 2028 година - в момента се изтегля вдигането на осигурителните вноски, като те ще бъдат разпределени между работодателя и между работника, тоест тези 2 процента не са само за сметка на бизнеса и това трябва да бъде ясно казано, за да се знае от всички български граждани. Разговорите по бюджета продължават - ще има и в НСТС дискусии тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални", коментира Деница Сачева от ГЕРБ.
"Ние заявихме нашата позиция, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които до много голяма степен са приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи - за пенсии, за заплати, за социалните системи, за здравеопазване, за образование", допълни Пламен Димитров, КНСБ.
"Чуха се тревожни подхвърляния за увеличение на ДДС - използвахме повода да кажем, че за нас това е не просто абсолютно неприемливо, а скандал, червена линия - предстои ни влизане в еврозоната и една такава стъпка непременно би довела до негативни последици, свързани с непремерено увеличение на цени", каза още Димитър Манолов, КТ "Подкрепа".