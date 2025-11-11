БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Това е един от ключовите моменти, през които България трябва да премине, заяви той

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Приемането на бюджета е един от ключовите моменти, през които България трябва да премине, за да гарантира устойчивостта на демократичните тенденции и стабилността на държавата, това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на конференцията "Укрепване на свободата", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите на премиера правителството ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро.

"На 1 януари България ще направи решителна крачка към завършване на своята европейска интеграция по този неотклонен, но изключително труден път, по който вървим от 1989 година насам", подчерта Желязков.

Министър-председателят посочи, че задачата на правителството не е само да брани собствената си устойчивост, а да защитава стабилността на демократичните тенденции, които са основа на доверието в институциите.

В изказването си премиерът акцентира и върху ролята на България като държава от Източния фланг на НАТО, която има отговорността и възможността да превърне Черно море от разделителна линия в зона на сигурност и сътрудничество между демокрации.

Росен Желязков подчерта, че Европа трябва да разглежда защитата на демокрацията като отбранителна политика, основана не само на ценности, но и на технологичен капацитет и институционална устойчивост.

Премиерът изтъкна, че образованието и демографията са дългосрочните инвестиции, които ще определят бъдещата устойчивост на България.

"Следващото поколение ще защитава демокрацията не само с идеи, но и с технологична компетентност", каза още Желязков и допълни, че развитието на дигиталните и граждански умения е приоритет за държавата.

Министър-председателят благодари на Центъра за изследване на демокрацията за последователната му работа в подкрепа на демократичните реформи у нас и в региона и подчерта, че партньорството между институциите, академичните среди и гражданското общество е ключово за укрепване на свободата и демократичните ценности.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#конференция "Укрепване на свободата" #Бюджет 2026 #премиерът Росен Желязков

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
3
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
4
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Политика

Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026
Президентът Радев към бизнеса: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
България и Ливан обсъждат възстановяване на пряката авиолиния София–Бейрут България и Ливан обсъждат възстановяване на пряката авиолиния София–Бейрут
Чете се за: 02:10 мин.
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията? Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Чете се за: 07:20 мин.
Проф. Ангел Димитров: Комисията по исторически въпроси с РСМ е алиби за отношенията между държавите ни Проф. Ангел Димитров: Комисията по исторически въпроси с РСМ е алиби за отношенията между държавите ни
Чете се за: 04:42 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ