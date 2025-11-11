Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро

Приемането на бюджета е един от ключовите моменти, през които България трябва да премине, за да гарантира устойчивостта на демократичните тенденции и стабилността на държавата, това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на конференцията "Укрепване на свободата", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите на премиера правителството ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро.

"На 1 януари България ще направи решителна крачка към завършване на своята европейска интеграция по този неотклонен, но изключително труден път, по който вървим от 1989 година насам", подчерта Желязков.

Министър-председателят посочи, че задачата на правителството не е само да брани собствената си устойчивост, а да защитава стабилността на демократичните тенденции, които са основа на доверието в институциите.

В изказването си премиерът акцентира и върху ролята на България като държава от Източния фланг на НАТО, която има отговорността и възможността да превърне Черно море от разделителна линия в зона на сигурност и сътрудничество между демокрации.

Росен Желязков подчерта, че Европа трябва да разглежда защитата на демокрацията като отбранителна политика, основана не само на ценности, но и на технологичен капацитет и институционална устойчивост.

Премиерът изтъкна, че образованието и демографията са дългосрочните инвестиции, които ще определят бъдещата устойчивост на България.

"Следващото поколение ще защитава демокрацията не само с идеи, но и с технологична компетентност", каза още Желязков и допълни, че развитието на дигиталните и граждански умения е приоритет за държавата.

Министър-председателят благодари на Центъра за изследване на демокрацията за последователната му работа в подкрепа на демократичните реформи у нас и в региона и подчерта, че партньорството между институциите, академичните среди и гражданското общество е ключово за укрепване на свободата и демократичните ценности.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ