Опитаха да отвлекат руски изтребител?

Руската Федерална служба за сигурност ФСБ твърди, че е предотвратила опит на украински и британски шпиони да убедят руски пилот да отвлече изтребител МИГ-31.

Tова съобщиха руски медии.



Според агенция РИА новости, Украйна и Великобритания са планирали "мащабна провокация", при която отвлеченият изтребител, въоръжен с хиперзвукова ракета Кинжал, е трябвало да бъде насочен срещу военновъздушната база на НАТО в Констанца, където можело да бъде свален.

Руската държавна телевизия показа кадри на пилот, който твърди, че чрез посредник са му били предложени първо 1 милион, а след това 3 милиона долара и гражданство в западна държава, за да отвлече изтребителя.

Но той съобщил на властите и опитът бил предотвратен.