Рекордьор на Гинес по ледено плуване с поредна благотворителна кауза

Рекордьор на Гинес с поредна благотворителна кауза. Този път плувецът Теодор Цветков от Русе влезе в ледени води в знак на подкрепа на мъжете, които имат проблеми свързани с психичното си здраве. С идеята си русенецът иска да привлече внимание към темата за мъжката уязвимост и нуждата свободно да се говори за това.

"Това е един доста сериозен проблем, на който доста мъже не обръщат внимание. И тази тишина, която е в тях, трябва да се споделя повече. Не те прави по-малко мъж, когато споделяш", това каза в "Денят започва" Теодор Цветков.

