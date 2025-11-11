Аварии без край - пак замърсяване с отпадъчни води във Варненското езеро

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Във Варненското езеро отново има проблеми, предизвикани от временния тръбопровод, който минава по дъното. Повредата е установена, след като операторът на канализационна помпена станция "Аспарухово" е съобщил за спад в налягането в тръбопровода.

Мястото на повредата е установено, а вероятната причина е турбуленцията, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене.

Колко дълго ще продължи ремонтът и има ли замърсяване с битови отпадъчни води на Варненското езеро?

Извършва се пореден авариен ремонт. Проблем отново са парите.

"Вчера получихме информация от строителя, че не са успели да свършат ремонтите в рамките на деня. Имало е повишен трафик в езерото. Уверенията са, че днес ще положат всички усилия да завърши ремонта и да бъде възстановена цялостта на тръбата", обясни в "Денят започва" Пламен Китипов - зам.-кмет на община Варна.

Риск за тръбата има за съжаление при преминаването на всеки голям кораб, поясни той. Тръбата не е вкопана. Това е и основната цел на този строеж е тя да бъде вкопана и по този начин защитена.

Пробите на РИОСВ все още не са готови. По думите на зам.-кмета строителят е готов да завърши обекта в много кратки срокове.

"За целта трябва да бъдат осигурени средствата, които са договорени с Министерството на регионалното развитие. Дори в момента има фактурирани строителни работи, които не са разплатени".

Имам уверения, че плащанията "ще вървят в срок", заяви Пламен Китипов.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков

