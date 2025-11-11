БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

На нея ще бъдат обсъдени параметрите му

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Синдикатите ще проведат среща с представители на ГЕРБ, научи БНТ от свои източници. На нея ще бъдат обсъдени параметрите на бюджета за следващата година.

Подобна среща между ГЕРБ и бизнеса имаше миналата седмица. Очакванията бяха работодателите да участват в обсъждането на параметрите на бюджета на Съвета за съвместно управление, но вчера стана ясно, че среща между бизнеса и властта няма да има.

Междувременно стана ясно, че този четвъртък ще се направи нов опит за провеждане на Тристранен съвет.

Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват.

А очакванията на премиера Росен Желязков са до края на седмицата проектобюджетът за следващата година да бъде внесен в Народното събрание.

#Бюджет 2026 # ГЕРБ #синдикати #среща #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
5
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин
6
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Икономика

Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл" Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
Румен Христов: Горива има, ръст на цената няма Румен Христов: Горива има, ръст на цената няма
Чете се за: 02:42 мин.
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР) Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Караш с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Край на бюджетната парализа в САЩ? Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тежка катастрофа в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежката катастрофа в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Дивият делфин Мимо - атракция във водите близо до площад...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ