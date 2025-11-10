Тази седмица решават за цените на зоните в София

Тази седмица общинарите в София ще решават окончателно за поскъпването на платеното паркиране и за разширяването на обхвата на синята и на зелената зона. Най-вероятно и цените и обхвата ще бъдат двойни, а хартиените талони ще останат в миналото.

Все още не е ясно дали ще се приеме и въвеждането на Червена зона за идеалния център, както и уикенд жълта зона. Това ще стане ясно на заседането на столичния общински съвет в четвътък, като в сряда доклад ще мине през няколко комисии.

Общинските съветници от ПП-ДБ и зам-кмета по транспорт днес обявиха че част от приходите, събрани от такси за платено паркиране ще бъдат насочвани към Столичната община . Идеята е приходите да се използват за подобряване на инфраструктурата в столицата.