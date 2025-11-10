Собственикът на колата-бомба в Индия е арестуван

Поне осем загинали и 24 ранени при експлозия на автомобил в центъра на индийската столица Делхи. Собственикът на колата-бомба е арестуван.

Властите са задействали службите за борба с тероризма. На място са изпратени и съдебни лекари. Взривът е станал в час-пик, когато хората се връщали от работа.

В района има метростанция, която е в близост до историческата забележителност Червената крепост в стария град на Делхи. Според полицията кола с ниска скорост е спряла на червен светофар и след това се взривила. Опожарени са поне 6 други автомобила както и много рикши. Премиерът Нарендра Моди изрази съболезнования на семействата, загубили близки хора и заяви, че наблюдава развитието на ситуацията.