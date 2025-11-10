Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази вечер тимът ни заминава за Баку, където на 12 ноември ще стартира кампанията си срещу Азербайджан.

Български национален отбор по баскетбол за жени
Женският национален отбор на България по баскетбол започва похода си към европейския шампионат през 2027 година. Съставът направи първа тренировка в "Арена София" преди старта на квалификациите.

За шансовете си за класиране за Евробаскет говориха специално за БНТ селекционерът Таня Гатева, както и националките Борислава Христова и Карина Константинова.

"Очакваме с нетърпение тези квалификации, защото влизаме с идеята за класиране на европейско първенство. Аз смятам, че имаме един отбор, който наистина може да се справи с всяко едно предизвикателство", категорична бе Гатева.

Тази вечер отборът ни заминава за Баку, където на 12 ноември ще играе срещу домакините от Азербайджан. След това българките ще пътуват до Рига, където на 15-и се изправят срещу състава на Украйна. Първият прозорец от квалификациите в група I ще завърши с домакински двубой на 18 ноември в "Арена Ботевград", когато България приема отбора на Черна гора.

"Изненадата може да дойде и от Украйна, и от Черна гора, но като цяло сме подготвени и смятам, че момичетата ще дадат най-добрата версия на себе си в тези квалификации", добави селекционерът.

"Предишната квалификация имахме доста по-силни съперници, затова мисля, че сме готови да изненадаме доста хора", сподели Христова.

"Първо се фокусираме да вземем победата в Азербайджан, защото ни предстои тежко пътуване. След това гледаме към мача в Рига и се надявам да пристигнем в България с две победи. Пожелавам си го, за да може "Арена Ботевград" да се напълни и да имаме подкрепата на всички хора", добави Константинова.

Вижте репортажа във видеото!

