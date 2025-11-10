БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Женският ни национален отбор по баскетбол започва похода си към Евробаскет 2027

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази
женският национален отбор баскетбол започва похода евробаскет 2027
Снимка: bgbasket.com
Слушай новината

Женският ни национален отбор по баскетбол проведе първата си тренировка за първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027. 12 от 13-те избранички на Таня Гатева проведоха едночасова подготовка в тренировъчната зала на "Арена 8888" в София. От заниманието отсъстваше само Янина Тодорова, която ще се присъедини към тима тази сутрин.

Отборът ни пътува за Баку тази вечер, а на 12 ноември (сряда) ще открие участието си в пресявките с мач срещу Азербайджан от 13:00 часа българско време.

Останалите два тима в групата са Украйна и Черна гора. През март предстои втори етап, в който отборите ще си разменят гостуването. Първите два състава от групата, както и трите най-добри трети от общо 7-те групи, ще продължат към следващия етап на квалификациите.

„Момичетата са много превъзбудени, здрави, мотивирани са, с голяма емоция, нещо, което го имаха и при предишните ни мачове“, сподели Таня Гатева.

Преди началото на тренировката националките са имали 10-минутна среща в хотела с Полина Друмева, която ще е психолог на отбора.

Относно очакванията и целите в тези квалификации, Гатева заяви:

„Ние не сме в положение, в което можем да подценим някой отбор. Никой няма да бъде подценен, но и трите отбора в групата ни са абсолютно преодолими. Зависи само от нас. Ние искаме да се класираме на европейско първенство. Това ни е цела в тази квалификация, така че трябва да търсим само победи.“

Свързани статии:

Таня Гатева определи състава за квалификациите за Евробаскет 2027
Таня Гатева определи състава за квалификациите за Евробаскет 2027
Тимът се събира за първата си съвместна тренировка от 19.00 ч. в...
Чете се за: 01:52 мин.
#Таня Гатева #Женски национален отбор по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
4
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
5
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Лавров готов на среща с Рубио
6
Лавров готов на среща с Рубио

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Национални отбори

Таня Гатева определи състава за квалификациите за Евробаскет 2027
Таня Гатева определи състава за квалификациите за Евробаскет 2027
Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно
Чете се за: 06:50 мин.
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.
Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.
Любомир Минчев е новият селекционер на България по баскетбол Любомир Минчев е новият селекционер на България по баскетбол
Чете се за: 01:15 мин.
Федерацията по баскетбол не взе решение за нов национален селекционер Федерацията по баскетбол не взе решение за нов национален селекционер
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл" Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол
Чете се за: 05:02 мин.
Още
102-годишен ветеран от войната е един от най-възрастните пациенти,...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Край на кризата с цветните контейнери в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
50% спад на регистрираните пчелари, ще поскъпне ли медът?
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ