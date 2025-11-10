Женският ни национален отбор по баскетбол започва похода си към Евробаскет 2027

Женският ни национален отбор по баскетбол проведе първата си тренировка за първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027. 12 от 13-те избранички на Таня Гатева проведоха едночасова подготовка в тренировъчната зала на "Арена 8888" в София. От заниманието отсъстваше само Янина Тодорова, която ще се присъедини към тима тази сутрин.

Отборът ни пътува за Баку тази вечер, а на 12 ноември (сряда) ще открие участието си в пресявките с мач срещу Азербайджан от 13:00 часа българско време.

Останалите два тима в групата са Украйна и Черна гора. През март предстои втори етап, в който отборите ще си разменят гостуването. Първите два състава от групата, както и трите най-добри трети от общо 7-те групи, ще продължат към следващия етап на квалификациите.

„Момичетата са много превъзбудени, здрави, мотивирани са, с голяма емоция, нещо, което го имаха и при предишните ни мачове“, сподели Таня Гатева.

Преди началото на тренировката националките са имали 10-минутна среща в хотела с Полина Друмева, която ще е психолог на отбора.

Относно очакванията и целите в тези квалификации, Гатева заяви:

„Ние не сме в положение, в което можем да подценим някой отбор. Никой няма да бъде подценен, но и трите отбора в групата ни са абсолютно преодолими. Зависи само от нас. Ние искаме да се класираме на европейско първенство. Това ни е цела в тази квалификация, така че трябва да търсим само победи.“