България продължава да търси мястото си на европейската баскетболна сцена и през 2026 г.

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:20 мин.
Български баскетбол
Мъжете водени от новия стар селекционер Любомир Минчев, а дамите от неуморната Таня Гатева.

През 2026 година националните отбори на България по баскетбол ще участват в ключови квалификационни кампании за класиране на европейски първенства.

Мъжкият ни национален отбор се сдоби с нов селекционер в края на 2025-а. Любомир Минчев се завърна на треньорския пост и върна надеждите на феновете на магическата игра, че България може да намери своето достойно място на баскетболната карта. Специалистът успя да убеди дори плеймейкърът Дий Бост да се присъедини отново към състава и да помогне на отбора в първия от поредицата ключови мачове, които предстоят.

Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач

България записа победа срещу Армения (98:88) при официалния дебют на Минчев на 27 ноември 2025 г. в Ботевград. Двубоят беше от първия кръг на предквалификациите за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Черна гора. Националите са в група B, където е и тимът на Норвегия.

България потегли подобаващо в предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Кампанията продължава през февруари, когато на 27-и гостуваме именно на скандинавците. Предстои още едно гостуване на Армения на 2 март и домакинство срещу Норвегия на 5 юли.

Таня Гатева запали мотора на женския национален отбор, който пък стартира ударно квалификациите за европейското първенство през 2027 г. Неуморната треньорка събра екип, който показа сърце в мачовете срещу Азербайджан, Украйна и Черна гора. Тимът ни записа историческа и рекордна победа за българския женски баскетбол, надигравайки Азербайджан с 141:48, а Борислава Христова затвърди ролята си на лидер.

Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027

Втората победа за България срещу Украйна (80:60) утвърди отбора на първо място в групата. Макар и трудно, селекцията на Гатева победи и Черна гора в Ботевград - 66:62.

Сега кампанията продължава с нови три срещи. На 11 март имаме домакинство срещу Азербайджан, три дни по-късно приемаме Украйна, а на 17 март гостуваме на Черна гора. За тези срещи България ще разчита на още една натурализирана баскетболистка след Кайла Хилсман. Към състава ни се присъединява американката Стефани Костович.

Стефани Костович получи български паспорт и става част от женския национален отбор

За следващия етап ще се класират първите два от всяка група, както и трите най-добри трети (общо 17 отбора). Втората фаза също ще е в два прозореца с по три мача, като ще се проведе през ноември 2026 и февруари 2027.

