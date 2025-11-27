България потегли подобаващо в предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Българският национален отбор потегли успешно в първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Черна гора. Селекцията на Любомир Минчев сломи Армения с 98:88 в среща от първия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Успехът на българите не дойде лесно, тъй като на няколко пъти бяха поставени под напрежение, но в крайна сметка издържаха теста срещу състава, воден от Богдан Караичич. По този начин опитният специалист увенча победоносно своя повторен дебют начело на българския отбор.

Официален дебют с екипа на "лъвовете" направи Мартин Русев.

Следващият мач за представителния ни тим в пресявките ще бъде на 27 февруари през 2026 година, когато ще има визита на Норвегия, докато само след три дни арменците ще домакинстват на скандинавците.

Агресивната защита, подплатена със соловите изпълнения на Йордан Минчев и Павлин Иванов, дадоха тон на домакините да погледнат смело към двуцифрената преднина още в откриващите минути. Реализаторските способности на Крисчън Вайтъл показаха, че гостите не са дошли на разходка, но солидното присъствие под коша и доброто включване от пейката на Борислав Младенов доведоха до аванс от 4 точки за българите в края на встъпителния период.

Импулсът на арменците бе видим и в началото на следващата десетка, когато Алберт Татевосян и Вайтъл обединиха усилия, провокирайки обрата. Бързото темпо, наложено от организацията на Дий Бост, предостави възможността на Емил Стоилов, Иван Алипиев и Александър Стоименов да върнат увереността на „лъвовете“, които се оттеглиха в съблекалнята при 51:41 в съблекалнята.

Андре Спейт и Вайтъл се превърнаха в основните оръжия на арменския отбор, съхранявайки надеждите му за връщането на интригата. Ответната реакция, дошла чрез успешните стрелби на Дий Бост, Стоименов Младенов, разсея съмненията за колебания в българския лагер и тласнаха „трикольорите“ с 11-точков актив след 30 минути игрово време.

Шоу на Стоименов наклони везните още по-сериозно в полза на представителния ни тим при откриването на заключителната четвърт. За пореден път арменският отбор прояви характер със съдействието убийствените Спейт и Вайтъл, като двамата бяха в основата на това пасивът му да бъде стопен само до минус 6 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Последва кратка лекция от Младенов, който във финалните акорди прати радостта в българските редици.

Александър Стоименов даде криле на българите със своите 21 точки. Йордан Минчев го последва с 16 и 11 борби, Борислав Младенов се разписа с 14 точки. Иван Алипиев релизира 13, Дий Бост ознаменува своето завръщане след 3-годишна пауза с 11 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 9 асистенции.

Двама от играчите на арменците бяха отговорни за 64 от 88-те точки. Андре Спейт финишира с внушителните 37 точки, включително и с 6 точни стрелби зад арката. Крисчън Вайтъл регистрира 27 и 8 борби.