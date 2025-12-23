Българските баскетболни националки до 16 г. тренират под ръководството на опитен гръцки треньор

20 момичета, родени през 2010 г. и 2011 г. участваха в кампа на националния отбор за девойки до 16-годишна възраст, организиран от ръководството на Българска федерация баскетбол. Кампът се проведе на 21, 22 и 23 декември в баскетболната зала на НСА "Васил Левски". В неделя, понеделник и вторник, тимът проведе по две тренировки на ден, всяка от които с над два часа продължителност и на високи обороти и интензивност.

Тренировките бяха водени от младия и амбициозен гръцки треньор Димитрис Пападопулос, който през лятото на 2026 г. ще има изключително отговорна задача - като селекционер на националния отбор на България в тази възраст, да защити позициите на страната ни в Дивизия А на ФИБА по време на европейското първенство. Шампионът на Стария континент за момичета 16-годишните е от 14 до 22 август в румънския град Питещ. Пападопулос ще бъде селекционер, като той работи с 16-годишните ни таланти и през лятото на миналата година, когато тимът ни се класира в елитната Дивизия А.

Димитрис Пападопулос е в щаба и на женския национален отбор на България, където селекционер е Татяна Гатева, а от тази есен той работи в баскетболната академия за подрастващи на славния Арис Солун. Работата му по време на кампа в НСА беше проследена лично от президента на родната централа Георги Глушков.

"Искам да съхранят този дух, тази амбиция, която в треньора безспорно я има и иска да им я придаде, и по време на мачовете. Това, което видях е, че работят много съвестно, много отговорно и са много дисциплинирани в тренировките. Трябва обаче да сме готови, че ни чака много работа. Аз искам те просто да тренират и да играят с цялото си сърце. Останалото, каквото зависи от мен, аз ще се опитвам винаги да го правя", заяви Георги Глушков.