България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Българският национален отбор за мъже стартира от нулата в опит да си проправи път до Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. За да се класира на следващият шампионат на Стария континент, селекцията на Любомир Минчев ще трябва да извърви дългия път на предварителните квалификации, а след това да премине и през този на същинските пресявки, които към момента изглеждат доста далече в бъдещето.

Българите ще открият участието си в първия етап от квалификациите срещу Армения в мач от група B, където компания ще им прави и съставът на Норвегия. Срещата от първия кръг в „Арена Ботевград“ ще стартира от 19:15 часа.

„Лъвовете“ имат за какво да се реваншират след минорния край и ударът, който претърпяха по време на предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Този път походът на „трикольорите“ започва с нов селекционер. Начело отново се завърна Любомир Минчев, който наследи поста, овакантен от Росен Барчовски в края на септември. Самият Минчев водеше националите в периода от 20016 до 2019 година, като именно той положи основите на отбора, който впоследствие намери място на Евробаскет 2022 в Грузия, Чехия, Италия и Германия.

Промените в представителния ни тим не спират дотук, тъй като в състава отново личи името на Дий Бост. Подобно на опитния специалист, американецът с български паспорт познава обстановката след престоя си между 2016 и 2022 г., когато се оттегли от отбора. Макар и на 36 години, от гарда ще се очаква да върне времето назад и да внесе нужното спокойствие в организацията на играта. Бост ще трябва да запълни пробойната, оставена от Коди Милър-Макинтайър, който нямаше как да бъде пуснат от Цървена звезда.

Разбира се, големият отсъстващ отново е Александър Везнков, но и неговото присъствие на този етап изглежда като мисия невъзможна, имайки предвид, че преди по-малко от 24 часа игра с екипа на Олимпиакос в Евролигата именно срещу Милър-Макинтайър и компания. Другият проблем бе свързан с Мирослав Васов, тъй като един от лидерите на Рилски спортист отпадна малко преди старта на лагера в Ботевград заради контузия.

Все пак националите имат достатъчно солидни играчи, на които се надяват не само на добър старт, но да и да преодолеят дебютния етап на пресявките. От огромно значение ще бъде ролята на Йордан Минчев, Иван Алипиев, Константин Костадинов, Борислав Младенов и Димитър Димитров, както и на завърналия се след едно лято отсъствие Павлин Иванов. Последните двама ще изпълняват функциите на капитани. И говорейки за лято, не е за подценяване още представянето на Александър Стоименов, Константин Тошков, Николай Михайлов и Илиян Пищиков, на които вече се гласува все по-сериозно доверие. Единственият дебютант е Мартин Русев.

На пръв поглед Армения изглежда като непретенциозен и преодолим съперник, но „лъвовете“ не са в позиция да подценяват никого. В състава, воден от Богдан Караичич, липсва Крис Джоунс. Баскетболистът на Апоел Тел Авив представляваше арменците през лятото, но сега ще бъде заместен от Крисчън Вайтъл. Играчът на Дертона се явява и най-сериозното име в арменския отбор, тъй като голяма част от играчите се подвизават в местното първенство.

Историята на тима е скромна, като едва за втори път ще участва в квалификации за европейско първенство, а в хода на първото участие страната се отказва да продължи след предварителната фаза заради финансови проблеми. Най-големите успехи в историята на арменците са двете титли на европейското на ФИБА за малки държави през 2016 и 2022 г.

Напред към втория етап на тази фаза от квалификациите продължават победителите от всяка група и най-добрият отбор, завършил на второ място. Към тях ще се присъединят отпадналите осем тима от първия етап на същинските пресявки за Мондиал 2027.