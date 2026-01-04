Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия

Йордан Минчев и неговият Кемниц сложиха край на добрата си серия в германския елит, след като отстъпиха у дома на Фехта с 90:96 в среща от 14-ия кръг на първенството.

Домакините започнаха по-уверено и контролираха голяма част от първото полувреме, като на почивката имаха аванс от 43:39. След подновяването на играта обаче гостите вдигнаха оборотите, спечелиха убедително третата четвърт и обърнаха развоя на двубоя, повеждайки с 70:64 след 30 минути. В заключителната част Фехта съумя да запази преднината си и да си тръгне с победата.

Йордан Минчев отново бе сред най-стабилните за Кемниц, като завърши с 15 точки, 3 борби и 3 асистенции за 32 минути на паркета. Най-резултатен за тима беше Кевин Йебо, който се отчете с дабъл-дабъл – 25 точки и 10 борби.

След поражението Кемниц заема деветото място във временното класиране с баланс 7 победи и 7 загуби. В следващото си предизвикателство отборът ще гостува на английския Лондон Лайънс на 7 януари в мач от турнира Еврокъп.