Втори опит: Григор Димитров излиза срещу Рафаел Колиньон в Маями не преди 20:00 часа

Григор Димитров и Рафаел Колиньон ще направят втори опит да започнат мача си от първи кръг на Мастърса в Маями.

Припомняме, че срещата, насрочена за вчера вечерта, беше отложена заради проливен дъжд.

Откриващият мач на Григор днес е трети в програмата на Grandstand и се очаква да започне не преди 20:00 часа българско време. Преди това има два женски двубоя - Алисия Паркс срещу Синя Краус и Франческа Джоунс срещу легендата Винъс Уилямс.

Димитров има загуба от белгиеца тази година. През януари на ATP 250 турнира в Бризбейн Димитров претърпя поражение на осминафиналите с 6:7(1), 3:6.

Най-добрият ни тенисист има да защитава много точки във Флорида. В Маями Димитров прави едни от най-забележителните си представяния. През 2025 г. той достигна за втора поредна година до полуфиналите, където загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6 и сега ще има да защитава 400 точки. През 2024-а Димитров игра финал, но отстъпи на Яник Синер, като преди това острани Карлос Алкарас на четвъртфиналите.