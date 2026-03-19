Победната серия на Димитър Кисимов на тенис турнира във Вилена продължава

Българинът е на четвъртфинал, след като постигна втора поредна победа без загубен сет.
Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Вилена (Испания).
Поставеният под №2 българин победи на осминафиналите със 7:6(5), 6:3 №15 в схемата Амори Абас (Франция). Това е втора поредна победа за Кисимов на турнира без загубен сет. За място на полуфиналите той ще играе срещу Матей Виктор Келемен (Румъния).
В надпреварата на двойки Кисимов и Валентин Гонсалес-Галино (Испания) отпаднаха на четвъртфиналите след загуба с 6:7(5), 6:7 от Арен Байбарс (Турция) и Иън Дженингс (Ирландия).
Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица заема №22 в световната ранглиста при юношите.