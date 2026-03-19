Анас Маздрашки се класира за полуфиналите в Египет

Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на двойки на турнир на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишният българин, в тандем с Никита Билозерцев (Украйна), победи на четвъртфиналите датчаните Себастиан Грундтвиг Йоргенсен и Андре Майнерц с 6:2, 6:3.

Те взеха аванс от по 4:1 гейма и в двата сета, като затвориха мача за 64 минути.

Това е първо класиране на Маздрашки за полуфинал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете.

За място на финала Маздрашки и Билозерцев ще се изправят срещу победителите от двубоя между поставените под №1 Уишая Тронгчароенчайкул (Тайланд) и Крисван Вик (Република Южна Африка) и литовците Юстас Траинаускас и Пиюс Вайтекунас.

На сингъл Маздрашки отпадна в първия кръг след оспорван мач, загубен с 6:2, 3:6, 4:6 от Руслан Кастсюкевич (Беларус).