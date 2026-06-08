Виктория Томова загуби седем позиции в ранглистата

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова загуби позиции в ранглистата при жените.

31-годишната софиянка, която започна сезона на трева със загуба в квалификациите на турнир от сериите WTA 250 в Хертогенбош (Нидерландия), се смъква със седем места до 167-ата позиция с актив от 459 точки.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева записа рекордно класиране на 428-ото място с 136 точки, изкачвайки се с три позиции.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да бъде водачка в ранглистата с 9090 точки. След като спечели титлата от турнира от Големия шлем „Ролан Гарос“, рускинята Мира Андреева се изкачи с две позиции и вече е шеста с актив от 5751 точки. Най-голямо отстъпление прави американката Коко Гоф, която не успя да защити титлата си в Париж от миналата година и пада с три места до седмото.