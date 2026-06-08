Пьотр Нестеров се класира за основната схема в Католика

Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за основната схема на единично на турнира от сериите „Чалънджър“ в Католика (Италия). Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.

23-годишният българин, номер 4 в схемата на пресявките, надигра осмия поставен представител на домакините Джанмарко Ферари с 6:4, 3:6, 6:1 за час и 46 минути на корта.

Нестеров реализира първия пробив за откриващия сет в деветия гейм, а той му беше достатъчен, за да поведе в общия резултат. Във втората част Ферари осъществи единствения брейк за водачество с 4:2, а до края на сета българинът не успя да върне пробива. Така двубоят достигна до решаващ трети сет, в който Нестеров напълно доминираше и започна с пет поредни спечелени гейма, осигурявайки си място в първия кръг на същинската надпревара.

Други двама българи ще започнат от основната схема - Александър Василев ще играе срещу квалификант на сингъл, а Антъни Генов, заедно с Марк Уайтхаус (Великобритания), ще стартират срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Кукиерман (Израел) в турнира на двойки.