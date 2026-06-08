БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които...
Чете се за: 06:22 мин.
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:12 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров се класира за основната схема в Католика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.

Пьотр Нестеров
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за основната схема на единично на турнира от сериите „Чалънджър“ в Католика (Италия). Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро.

23-годишният българин, номер 4 в схемата на пресявките, надигра осмия поставен представител на домакините Джанмарко Ферари с 6:4, 3:6, 6:1 за час и 46 минути на корта.

Нестеров реализира първия пробив за откриващия сет в деветия гейм, а той му беше достатъчен, за да поведе в общия резултат. Във втората част Ферари осъществи единствения брейк за водачество с 4:2, а до края на сета българинът не успя да върне пробива. Така двубоят достигна до решаващ трети сет, в който Нестеров напълно доминираше и започна с пет поредни спечелени гейма, осигурявайки си място в първия кръг на същинската надпревара.

Други двама българи ще започнат от основната схема - Александър Василев ще играе срещу квалификант на сингъл, а Антъни Генов, заедно с Марк Уайтхаус (Великобритания), ще стартират срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Кукиерман (Израел) в турнира на двойки.

# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
2
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
3
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
5
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Братислава
Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Братислава
Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Лион Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Лион
Чете се за: 00:47 мин.
Виктория Томова загуби седем позиции в ранглистата Виктория Томова загуби седем позиции в ранглистата
Чете се за: 01:15 мин.
Григор Димитров отстъпи с две места в ранглистата Григор Димитров отстъпи с две места в ранглистата
Чете се за: 00:57 мин.
Григор Димитров: Най-големият ми съперник в момента съм аз самият Григор Димитров: Най-големият ми съперник в момента съм аз самият
Чете се за: 03:02 мин.
Димитър Кузманов започна с обрат в квалификациите в Братислава, Донски влиза директно в основната схема Димитър Кузманов започна с обрат в квалификациите в Братислава, Донски влиза директно в основната схема
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на гражданите
Премиерът: Никаква милост към нарушителите, които застрашават...
Чете се за: 06:22 мин.
Политика
Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе" Прокуратурата внесе искане за гледане на мерките на двамата шофьори, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ