Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Лион

Българският тенисист Илиян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 100" в Лион (Франция) с награден фонд 160 680 евро.

20-годишният българин отстъпи пред швейцареца Лука Щели с 4:6, 3:6 за час и 51 минути на корта.

Радулов загуби първия сет, след като не удържа подаването си в десетия гейм, а във втората част допусна още два пробива и не успя да се класира за основната схема.

Националът все пак 810 евро и 2 точки за световната ранглиста, в която заема 611-а позиция.