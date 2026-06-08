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Григор Димитров отстъпи с две места в ранглистата

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Български тенис
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Българинът вече е №170 в света.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
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Българският тенисист Григор Димитров отстъпи с две места в обновената ранглиста по тенис при мъжете и вече е на 170-а позиция.

34-годишният Димитров губи десет точки от актива си и той вече е 345 точки.

На обратния полюс е сутуацията при Александър Донски и Александър Василев. Донски, който в неделя игра за пръв път в кариерата си финал на турнир "Чалънджър", прогресира със 149 места и вече е номер 538 в света. Василев пък се изкачва с 205 позиции до номер 651.

Начело в ранглистата остава Яник Синер с 13 500 точки. Втори с 9960 точки е Карлос Алкарас, а шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев е трети със 7305 точки.

#ранглиста АТР # Григор Димитров

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