Григор Димитров отстъпи с две места в ранглистата

Българският тенисист Григор Димитров отстъпи с две места в обновената ранглиста по тенис при мъжете и вече е на 170-а позиция.

34-годишният Димитров губи десет точки от актива си и той вече е 345 точки.

На обратния полюс е сутуацията при Александър Донски и Александър Василев. Донски, който в неделя игра за пръв път в кариерата си финал на турнир "Чалънджър", прогресира със 149 места и вече е номер 538 в света. Василев пък се изкачва с 205 позиции до номер 651.

Начело в ранглистата остава Яник Синер с 13 500 точки. Втори с 9960 точки е Карлос Алкарас, а шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев е трети със 7305 точки.