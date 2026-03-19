Димитър Кисимов се класира убедително за полуфиналите на турнир в Испания

Димитър Кисимов се класира за полуфиналите на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Вилена (Испания).
Поставеният под №2 българин победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 Матей Виктор Келемен (Румъния). Това е трета поредна победа за Кисимов на турнира без загубен сет.
Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица е №22 в световната ранглиста при юношите.