Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027

Женският национален отбор на България завърши с три победи участието си в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027. Селекцията на Таня Гатева надигр Азербайджан с 141:48 и Украйна с 80:60 като гост, а в последния си мач се наложи трудно над състава на Черна гора в "Арена Ботевтрад".

България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027

България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите

Какво обаче следва за отбора на България по пътя към шампионата на Стария континент?

От тази фаза предстои да се изиграе още един прозорец, който ще се проведе през март. Тогава тимът ни отново ще има три мача. На 11 март Бългaрия приема Азербайджан, три дни по-късно е домакин и на Укрaйна, като завършва групата с визита на Черна гора на 17 март.

За следващия етап се класират първите два от всяка група, както и трите най-добри трети (общо 17 отбора).

Втората фаза също ще е в два прозореца с по три мача, като ще се проведе през ноември 2026 и февруари 2027. Към класиралите се напред до момента ще се присъединят и седемте участници в световните квалификации – Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Испания и Турция. Тези общо 24 тима ще са разделени в групи по четири, като първите два от всяка ще спечелят квоти за Евробаскет 2027.