Таня Гатева: Победата е много изстрадана, но сладка и хубава

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за жени Таня Гатева похвали възпитаничките си след победата с 66:62 над Черна гора. Двата отбора премериха сили в „Арена Ботевград“ в квалификационна среща за Евробаскет 2027.

„Тази победа е много изстрадана, но много сладка и хубава, която ни показва колко още трябва да работим. Аз се радвам, че в този мач така се получи, имаше физически сблъсък, започнахме много лошо. Не мога да преценя чисто физически или емоционално, може би е второто, но важното е, че спечелихме. Сблъскахме се, проявихме пак характер и смятам, че този отбор има много потенциал“, коментира Гатева.

„На почивката си казахме едни треньорски неща, които не искам да ги коментирам. Дадох им хъс, казах им нещата, които виждам и смятам, че те излязоха и дадоха малко енергия, а трябваше още повече, но явно откъде да я вземем вече“, разкри селекционерът.