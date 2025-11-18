БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:45 мин.

Таня Гатева: Победата е много изстрадана, но сладка и хубава

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
България е с три успеха от три мача в квалификациите за Евробаскет 2027.

Баскетбол България - Черна гора
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за жени Таня Гатева похвали възпитаничките си след победата с 66:62 над Черна гора. Двата отбора премериха сили в „Арена Ботевград“ в квалификационна среща за Евробаскет 2027.

„Тази победа е много изстрадана, но много сладка и хубава, която ни показва колко още трябва да работим. Аз се радвам, че в този мач така се получи, имаше физически сблъсък, започнахме много лошо. Не мога да преценя чисто физически или емоционално, може би е второто, но важното е, че спечелихме. Сблъскахме се, проявихме пак характер и смятам, че този отбор има много потенциал“, коментира Гатева.

„На почивката си казахме едни треньорски неща, които не искам да ги коментирам. Дадох им хъс, казах им нещата, които виждам и смятам, че те излязоха и дадоха малко енергия, а трябваше още повече, но явно откъде да я вземем вече“, разкри селекционерът.

„Не искам да отличавам нито един от нашия състав, защото ние сме отбор и побеждаваме като такъв, а не като единици. Разбира се, лидерството на Борислава Христова…Въпреки че не бе във форма, Кайла Хилсман вкара във важните моменти, същото важи и за Гергана Иванова. Всяка една от тях дали е вкарала или не, даде душата си на терена и направи каквото можеше“, добави Гатева.

Селекцията на Таня Гатева сломи и Черна гора в пресявките.
Чете се за: 03:22 мин.
