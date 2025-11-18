Георги Пашов: Трудно се излиза от обстановка, в която губиш всеки мач

Бившият футболен национал Георги Пашов призна, че националите се намират в тежка ситуация, предвид негативната серия от поредни загуби.

"Лъвовете" ще се опитат да прекъснат серията с позитивен резултат срещу Грузия. Гледайте България - Грузия от 21:45 часа пряко по БНТ 1 и БНТ 3 и на нашия сайт.

"Определено се паднахме в доста тежка група. Квалификацията имаше доста негативни резултати. Това повлиява на психическото състояние на футболистите. Не е лесно всеки мач да губиш. Трудно си излиза от такава обстановка. Трудно се мотивираш за следващия мач, но съм сигурен, че днес футболистите са добре подготвени с оглед положителното представяне срещу Турция. Надявам се в последния мач от квалификацията да излезем с положителен резултат", сподели той в интервю за БНТ.

Според него грузинците ще играят за победа, въпреки че изгубиха шансове за класиране на световното първенство.

"Знаем грузинците с какви футболисти от световна класа разполагат. Техният треньор сподели, че за тях е важно да завършат квалификацията с положителен резултат, а защо не е с победа. Надявам се трите точки да са на наша страна, или най-малко да излезем с равен от този мач. като един положителни резултат за да завършим на квалификацията и да спечелим по някаква точка", допълни Пашов.

България приема Грузия пред почти празни трибуни заради липсата на интерес.

"Със сигурност не е приятно за никой, нито за футболистите, нито за нас като нация. Много се изговори за това, какви са пътищата оттук-нататък. Има хора, които да мислят за тях и се надявам полека да започне да се предприемат стъпки, защото очевидно е нужна промяна", добави Пашов.

Вижте цялото интервю във видеото.