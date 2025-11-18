Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?

Над 1400 са сигналите за проблеми при пътуване със самолет от началото на годината. Различният размер на ръчния багаж, който изискват различните компании, липсата на общи правила за обезщетения при закъснения са само част от въпросите.

Последен пример за проблемите на пътниците е вчерашната отмяна или пренасочване на полетите в София заради бурния вятър.

Три дни, много нерви и пари отнема на Николай Даскалов пътуването от Съединените щати до България. Самолетът му трябвало да кацне в София, но заради силния вятър се връща в Германия.

Николай Даскалов, пътник: "В Гърция 3 часа стояхме да презареди и вместо да отклони за Варна ни върнаха пак в Хамбург. Вчера изтървах единия полет и си го платих за София - Варна, сега си платих друг полет". БНТ: Ще търсите ли обезщетение? "Ще търся, но нищо няма да платят".

Николай може да се окаже прав, тъй като става въпрос за форсмажорни обстоятелства. Европейските правила, които регламентират обезщетенията, не са променяни от 20 години.

В момента тече дебат как да се осъвременят. Една от точките, по които трудно ще бъде постигнат консенсус, е след колко часа закъснение на полета пътникът има право на обезщетение. Досега времето беше 3 часа, но това вероятно ще се промени и то не в полза на гражданите.

"Предлагат се два прага за полети над и под 3500 км, като закъсненията са над 4 часа и над 6 часа. Идеята е да бъдат запазен балансът между правата на пътниците и икономическите аспекти за превозвачите", заяви Елисавета Димитрова, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Според проучване на Европейска компания за наблюдение на полети 60% от закъсненията по вина на авиопревозвача са в диапазона между три и четири часа.

"Което означава, че 60% от пътниците, които до момента могат да получат тази компенсация, вече няма да имат правото на това", допълни Йоана Стоянова, Европейска потребителска организация, Сдружение "Активни потребители". "Почти всеки пети, който се е оплакал при нас, е имал проблем с полет", коментира Соня Спасова, директор на Европейски потребителски център.

Когато през 2004 година първоначално е приет европейският регламент за трите часа самолетите над Европа са били 3500, а сега са над 8000.

Освен това заради войната в Украйна въздушното пространство е почти наполовина - и това според една от българските авиокомпании прави невъзможно при проблем да се реагира в рамките на тези часове, особено ако резервният самолет е на друго летище. Това е мотивът им да настояват за промяна.

"Мога да ви кажа пример - на едно летище резервният самолет е там, другият полет по някаква причина не получава разрешение поради техническа повреда, те са един до друг самолетите, разтоварването, промяната на документите отне три часа и една-две минути. Това не е само да пристигне самолетът там на място да вземе пътниците, това са разтоварване, багажи, хендлънг, това е дълъг процес и не става с магическа пръчка. Бидейки малка авиокомпания от България, трудностите ни са свързани, че получаваме слотове последни, свързани сме с работата на летищните оператори", каза още Румяна Рангелова, юрисконсулт на българска авиокомпания.

Еднакъв размер на допустимия ръчен багаж за всички авиолинии, излитащи от Европейския съюз, ще бъде една от обсъжданите промени.

От потребителските организации предлагат и стачките на персонала да бъдат изключени от извънредните обстоятелства, поради които не се изплаща обезщетение, ако полетът закъснее или бъде отменен.