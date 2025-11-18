БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Запази

56-годишната Албена Иванова от Кърджали постъпва по спешност в много тежко състояние

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Медицинско чудо от световен мащаб в Пловдив. Лекари от държавната университетска болница "Свети Георги" в града спасиха жена с трансплантиран бъбрек, постъпила по спешност след разкъсване на аортата. След тежка, но успешна операция и повече от месец в медикаментозна кома, пациентката вече се възстановява вкъщи.

56-годишната Албена Иванова от Кърджали постъпва по спешност в много тежко състояние в най-голямата болница за Южна България "Свети Георги“ в Пловдив. Вечерта на 7 септември започва 35-дневната ѝ борба за живот.

"Тя постъпва с едно разкъсване на аортата, която започва от корена на аортата, непосредствено над клапата и това е едно животозастрашаващо състояние, при което смъртността е много висока", каза д-р Тодор Гоновски, кардиохирург в Отделение по Кардиохирургия – УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив.

Д-р Тодор Гоновски извършва 7-часова операция за спасяване на аортата. Най-голямото предизвикателство за него и екипа му е да запазят трансплантирания бъбрек на жената.

"Така трябва да бъде направена самата оперативна интервенция, за да не засегна кръвоснабдяването на нейния трансплантиран бъбрек, така че тежестта идва от там. Уникален случай. Тя като случай е един от тези, които се срещат много рядко в медицинската практика", коментира д-р Тодор Гоновски.

Албена останала в болницата 42 дни, 35 от които е била в кома в реанимация. При 90% от пациентите със спукана аорта изходът е фатален.

"- Когато се събудихте от реанимация каква беше първата ви мисъл?

- Че съм жива и животът продължава", каза Албена Иванова.

Преди години заради автоимунно заболяване и двата бъбрека на Албена спират да функционират. Сестра ѝ дарява орган и в Турция жената е трансплантирана.

"Втори шанс, защото трансплантацията е възможност, а това беше втори шанс за оцеляване", допълни Албена Иванова.

"Това е най-голямата ни награда за целия ни екип. Това, че днес Албена се възстановява и се усмихва", заяви д-р Екатерина Дърмонова – анестезиолог-реаниматор в Отделение по кардиохуриргия към УМБАЛ „Свети Георги“.

Албена работи като медицинска сестра в Психодиспансера в Кърджали и се надява скоро да се върне сред колегите си. А лекарите в Пловдив вярват, че сега вече тя ще живее пълноценно.

#разкъсана аорта #медицинско чудо #лекари #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
1
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
3
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
4
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
5
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
6
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Здраве

Проф. Ива Христова: България остава единствената страна в ЕС без приет план срещу антибиотичната резистентност
Проф. Ива Христова: България остава единствената страна в ЕС без приет план срещу антибиотичната резистентност
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни храни за европейския пазар
Чете се за: 01:57 мин.
"Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства "Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства
Чете се за: 03:37 мин.
Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма
Чете се за: 02:52 мин.
Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 млн. евро ще са за всички лекари, а не само за младите Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 млн. евро ще са за всички лекари, а не само за младите
Чете се за: 03:15 мин.
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат преждевременно
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Великобритания удължи дерогацията за България
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
55 двойки празнуваха златна сватба в Димитровград
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ