Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта

Медицинско чудо от световен мащаб в Пловдив. Лекари от държавната университетска болница "Свети Георги" в града спасиха жена с трансплантиран бъбрек, постъпила по спешност след разкъсване на аортата. След тежка, но успешна операция и повече от месец в медикаментозна кома, пациентката вече се възстановява вкъщи.

56-годишната Албена Иванова от Кърджали постъпва по спешност в много тежко състояние в най-голямата болница за Южна България "Свети Георги“ в Пловдив. Вечерта на 7 септември започва 35-дневната ѝ борба за живот.

"Тя постъпва с едно разкъсване на аортата, която започва от корена на аортата, непосредствено над клапата и това е едно животозастрашаващо състояние, при което смъртността е много висока", каза д-р Тодор Гоновски, кардиохирург в Отделение по Кардиохирургия – УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив.

Д-р Тодор Гоновски извършва 7-часова операция за спасяване на аортата. Най-голямото предизвикателство за него и екипа му е да запазят трансплантирания бъбрек на жената.

"Така трябва да бъде направена самата оперативна интервенция, за да не засегна кръвоснабдяването на нейния трансплантиран бъбрек, така че тежестта идва от там. Уникален случай. Тя като случай е един от тези, които се срещат много рядко в медицинската практика", коментира д-р Тодор Гоновски.

Албена останала в болницата 42 дни, 35 от които е била в кома в реанимация. При 90% от пациентите със спукана аорта изходът е фатален.

"- Когато се събудихте от реанимация каква беше първата ви мисъл? - Че съм жива и животът продължава", каза Албена Иванова.

Преди години заради автоимунно заболяване и двата бъбрека на Албена спират да функционират. Сестра ѝ дарява орган и в Турция жената е трансплантирана.

"Втори шанс, защото трансплантацията е възможност, а това беше втори шанс за оцеляване", допълни Албена Иванова. "Това е най-голямата ни награда за целия ни екип. Това, че днес Албена се възстановява и се усмихва", заяви д-р Екатерина Дърмонова – анестезиолог-реаниматор в Отделение по кардиохуриргия към УМБАЛ „Свети Георги“.

Албена работи като медицинска сестра в Психодиспансера в Кърджали и се надява скоро да се върне сред колегите си. А лекарите в Пловдив вярват, че сега вече тя ще живее пълноценно.