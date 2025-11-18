БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висока вноска за пенсия, ръст на максималния осигурителен доход и повече пари за майчинство през втората година гласуваха на първо четене депутатите от социалната комисия

коледни добавки стигнат 100 лева бедните пенсионери
Снимка: БТА/Архив
По-висока вноска за пенсия, ръст на максималния осигурителен доход и повече пари за майчинство през втората година гласуваха на първо четене депутатите от социалната комисия.

С 11 гласа "за" и 7 "против" те приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Започна и дебатът за коледните надбавки за пенсионерите.

Вноската за пенсия от следващата година се увеличава с 2 процентни пункта. А максималният осигурителен доход става 2352 евро.

"Това са едни мерки, които целят да закрепят временно един недостиг и нямат дългосрочна визия. Нашите критики са, че нарушават осигурителни принципи", заяви Мария Мичева, заместник-председател на БСК.

"Колкото на по-високи доходи се осигуряват, толкова по-високи права можеш да получиш", допълни Ася Гонева, КНСБ.

"От увеличението на вноската имаме 602 милиона допълнително приходи. Общата вноска за всички осигурителни случаи в България е 33% докато в другите страни-членки на ЕС 34% е само вноската за фонд пенсии", коментира Весела Караиванова, управител на НОИ.

Максималната пенсия и догодина остава замразена. Няма да се променят и обезщетенията за безработица. Всички пенсии ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7 и 8 процента от 1 юли.

Парите за втората година от майчинството се увеличават на 460 евро, а жените, които се върнат на работа по-рано ще получават 75% от тази сума.

"Бюджетът е възловият бюджет в областта на политиките по приходите и разходите", подчерта Весела Караиванова, управител на НОИ.

По-рано днес лидерът на "ДПС - Ново начало" поиска от финансовия министър да осигури пари за 110 лева коледна добавка на пенсионерите с доход до линията на бедност от 638 лева.

"Ние следим изпълнението на бюджет 2025, както по отношение на приходната, така и на разходната част В момента, в който имам окончателна информация ще информирам колегите в рамките на управляващата коалиция и ще се вземе съответното решение", заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

"Аз съм пуснал писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да можем да преценим с премиера и финансовия министър какво може да се направи, за да има нужните коледни средства. Смятам, че ще намерим решение на този въпрос", отбеляза социалният министър Борислав Гуцанов.

Пред БНТ управителят на НОИ обясни, че пенсионерите по линията на бедност са над 500 000.

"Под линията на бедност 638 лева са 536 000 пенсионера", коментира Весела Караиванова, управител на НОИ.

По 110 лева, както предлага Делян Пеевски, колко милиона ще са необходими?

"Близо 70 милиона", обясни Весела Караиванова, управител на НОИ.

Караиванова каза, че ако добавките бъдат одобрени НОИ и ще направи всичко възможно да стигнат до хората преди Коледа.

А от ГЕРБ предлагат законодателни промени, с които да се регламентира нов вид помощ за най-уязвимите.

"За мен е важно да направим така че тези добавки - да има трайно решение за тях. Важно е да подкрепим бедните пенсионери, но е важно да подкрепим и бедните деца", каза още Деница Сачева, председател на комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

Сачева очаква социалният министър да предложи варианти за законодателни промени до 20 декември.

#социална комисия #бюджет на ДОО #коледни добавки #пенсионери

