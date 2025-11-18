Борислав Гуцанов: Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки

Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Това коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси, която днес разглежда проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавата за 2026 година.

Пуснал съм писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да можем да преценим вече с министър-председателя, с министъра на финансите, с останалите колеги в управлението, в правителството какво може да се направи така, че да има нужните коледни средства. Смятам, че ще бъде решен този въпрос, защото знаете, че и в най-тежката ситуация, дори пролетта, имаше великденски надбавки, така че и тук също ще намерим решение по този въпрос, каза министър Гуцанов.

В тази връзка той отбеляза, че е получил писмо от Деница Сачева като председател на социалната комисия и добави, че ще го разгледат внимателно. По думите му има сериозна логика в това, което е заложено в нейното предложение - коледните и великденските надбавки да бъдат определени законово, но Гуцанов добави, че това изисква определена работа и не може да стане "от днес за утре".

Попитан какви средства ще са необходими за евентуални коледни добавки, Гуцанов каза, че чака отговора от НОИ - линията на бедност, пенсионери по различни категории, за да се види кое е най-разумното решение, включително спрямо средствата в бюджета. Приветствам всяко едно предложение, което е в тази насока, защото смятам, че ние сме длъжници на една от най-уязвимите групи в обществото - пенсионерите, каза Гуцанов.

Нека да видим всичките разчети, ще разгледаме всяко едно предложение, всяко едно от тях има своята сериозна стойност и ще видим това, което можем да направим, каза министърът. Приветствам и двете предложения, които излязоха днес, защото смятам, че наистина по този начин трябва да разбират хората, че държавната, Народното събрание и правителството мислим за тази уязвима група, отбеляза министър Гуцанов.