ИЗВЕСТИЯ

Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Например за заведение или магазин събираните суми от 34 лева се увеличават на 230 евро - кои бизнеси ще са засегнати и защо това се налага точно сега? 

Снимка: илюстративна
За поредно вдигане на държавни такси между 10 и 30 пъти от 1 януари алармират браншови организации.

Този път става дума за парите, които всички фермери, хранителни магазини и ресторанти плащат на Агенцията по храните.

Например за заведение или магазин събираните суми от 34 лева се увеличават на 230 евро.

Кои бизнеси ще са засегнати и защо това се налага точно сега?

Таксите касаят всички по агрохранителната верига - от изследвания за болести по животни, отварянето на ветеринарни клиники, до обектите за търговия на дребно с храни.

Така например един производствен цех вече ще трябва да плаща от сегашните 34 лева - 1060 лева или 542 евро. А магазините или ресторантите до 50 квадрата ще трябва да плащат 6 пъти повече.

Става дума за еднократни такси, които се внасят в Агенцията по храните.

Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията: "Това са поредните такси, които се увеличават и както никой нямаше да вдига цените и както на бизнеса му е забранено да вдига цените, приехме един закон за еврото, който казва точно това, приехме едни правила, които трябва да се спазват и в същия момент виждаме, че институциите не спазват абсолютно никакви правила. За предприятия стигаме до такса от 1500 лева за узаконяване, а преди е била стотина лева".

В отговор до "По света и у нас" От Българската агенция по безопасност на храните посочиха, че новите тарифи в постановлението на Министерския съвет са заради влезлите в сила промени в европейското и националното законодателство. И се цели намаляването на разликите в сумите, които плащат различните бизнеси.

Отменената тарифа е в сила от 2011 година, променяна е 3 пъти, като последното допълнение е от 2017 година.

Представеният анализ показва още, че събираните такси не са били актуализирани спрямо пазарните цени за последните 10 години.

Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията: "Това е най-лошият тайминг за вдигане на такси, на цени и на каквото и да било. Целият страх, който имат хората от въвеждане на еврото, което всъщност не би трябвало да е абсолютно никакъв проблем в България заради Валутния борд и това, че работим с евро от години".

13 браншови организации, сред които млекопреработватели, животновъди, хлебари, винари, поискаха от премиера новите такси да бъдат отложени.

Според тях вдигането на услугите е необосновано и нарушава принципите на равнопоставеност и ще се отрази в крайните цени на храните.

