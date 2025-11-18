БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И "БСП - Обединена левица" настоява за изплащането на коледни надбавки за пенсионерите

Снимка: БТА
"БСП - Обединена левица" настоява за изплащането на коледни надбавки за българските пенсионери. В навечерието на най-светлите празници държавата е длъжна да покаже отношение и солидарност към хората, които са градили съвременна България.

Над 2 милиона пенсионери в България живеят с ограничени доходи, затова правителството, с активното участие на "БСП - Обединена левица", продължава усилията си за облекчаване на натиска от инфлацията и повишаването на цените на основни стоки и услуги. Коледната добавка не е милостиня, а жест на уважение и подкрепа, посочват от коалицията в позиция.

"Предлагаме да бъдат предвидени средства за еднократна коледна добавка към пенсиите през декември. Това е навременна и напълно оправдана мярка в подкрепа на възрастните хора. Българските пенсионери заслужават достоен живот, топъл дом и сигурност.

Подкрепяме и инициативата добавките за Коледа и Великден да бъдат трайно регламентирани в закон – като израз на държавната грижа и социалната солидарност, която не бива да зависи от моментната политическа обстановка. Това е необходима стъпка към устойчиво и достойно отношение към най-възрастните членове на нашето общество", изтъкват още от "БСП - Обединена левица".

#"БСП - Обединена левица" #коледни добавки #пенсионери

