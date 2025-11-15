БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничките на Таня Гатева записаха убедителен успех.

Национален отбор на България по баскетбол за жени
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Националният отбор на България по баскетбол за жени надви тима на Украйна с 80:60 (30:16, 20:15, 14:10, 16:19) като гост в латвийската столица Рига в среща от втория кръг в група Е от първия етап на квалификациите за следващото eвропейско първенство. Победата е втора поредна за състава, воден от селекционера Таня Гатева, който оглавява временното класиране, а отборът на Украйна допусна първа загуба за баланс 1-1.

В другата среща от втория кръг в групата Черна гора се наложи при гостуването си на Азербайджан със 194:62 и също продължава с актив 1-1, докато азербайджанките допуснаха второ поражение.

Българките поеха инициативата още в началните минути и дръпнаха с 14 точки в края на първата четвърт – 30:16. Националките не позволиха скъсяване на дистанцията до почивката и вдигнаха разликата до 20 точки при 48:28 след кош на Хилсман при оставащи 39 секунди, а след 20 минути игра България водеше с 50:31. На този етап Карина Константинова, Борислава Христова и Кайла Хилсман водеха тима, записвайки съответно 18, 12 и 10 точки.

Българският състав контролираше играта и след паузата, като включително увеличи преднината си до 27 точки. Преди заключителните 10 минути националките водеха с 64:41. В тях украинките успяха единствено да намалят малко пасива си и България записа втори убедителен успех в пресявките за Евробаскет 2027.

Борислава Христова беше най-резултатна за победата с 22 точки, 6 борби и 6 асистенции. Карина Константинова допринесе с 20 точки, 2 борби и 2 асистенции, Кайла Хилсман се отчете с 15 точки и 7 борби, а Радостина Димитрова добави 12 точки и 5 борби.

За Украйна Тетяна Юркевичус се отличи с 14 точки, 10 борби и 6 асистенции.

Двубоите от първия етап на квалификациите за Евробаскет 2027 се провеждат в периода 9-19 ноември 2025-а и 8-18 март 2026 година. За втория етап ще се класират първите два тима от всяка от седемте групи, плюс трите най-добри трети отбори, а мачовете предстоят между 8 и 18 ноември 2026-а и между 7 и 17 февруари 2027 година.

За българките предстои първото им домакинство от този първи етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат отбора на Черна гора на 18 ноември от 19.00 часа в „Арена Ботевград“.

#Български национален отбор по баскетбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Баскетбол

Миньор 2015 нанесе още един удар по самочувствието на Берое
Миньор 2015 нанесе още един удар по самочувствието на Берое
Локомотив Пловдив шамароса Рилски в Самоков Локомотив Пловдив шамароса Рилски в Самоков
Чете се за: 03:02 мин.
Ботев 2012 подхлъзна Спартак Плевен в НБЛ Ботев 2012 подхлъзна Спартак Плевен в НБЛ
Чете се за: 04:10 мин.
Таня Гатева определи състава на България за срещата с Украйна Таня Гатева определи състава на България за срещата с Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027 В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027
Чете се за: 02:02 мин.
Стеф Къри отново наказа Спърс с 49 точки Стеф Къри отново наказа Спърс с 49 точки
Чете се за: 06:30 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ